Liebe/r Teilnehmer/in, mein Name ist Jasmin Tur und ich studiere dual BWL-Bank bei der DZ BANK. Aktuell verfasse ich meine Bachelorarbeit über das Thema Influencermarketing in der Finanzbranche, für welche ich diese Umfrage aufgesetzt habe. Im Folgenden treffen Sie auf drei Teile mit insgesamt 31 Fragen. Im ersten Teil würde ich gerne mehr zu Ihrer Person erfahren. Anschließend geht es im zweiten Teil um Ihre Erfahrungen am Kapitalmarkt und zuletzt werden Sie im dritten Teil zu Ihren Informationsquellen befragt. Die Beantwortung nimmt mindestens fünf bis maximal zehn Minuten in Anspruch. Bitte wählen Sie die Antwort bzw. mehrere Antworten aus, welche auf Sie zutreffen. Für den Erfolg der Studie ist es wichtig, dass Sie alle Fragen vollständig ausfüllen und keine Fragen auslassen. Alle Daten werden anonym erhoben und können Ihrer Person nicht zugeordnet werden. Zudem haben Sie die Möglichkeit die Umfrage jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen zu können. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Teilnahme.

